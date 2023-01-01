Çok bölgeli sunucusuz ortamda çalışan Nodejs uygulamalarını dağıtmak için yalnızca git push'u kullanın.

Web Sitesi: cyclic.sh

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