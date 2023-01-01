WebCatalog
Baseten

Baseten

baseten.co

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Baseten çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Baseten, ML destekli uygulamalar oluşturmaya yönelik sunucusuz bir arka uçtur. Otomatik ölçeklendirme, GPU erişimi, CRON işleri ve sunucusuz işlevlerle uygulamalar oluşturun.

Web Sitesi: baseten.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Baseten ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Serverless

Serverless

serverless.com

RunPod

RunPod

runpod.io

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

Monster API

Monster API

monsterapi.ai

Turing

Turing

turing.com

NocoAI

NocoAI

nocoai.io

Calcapp

Calcapp

calcapp.net

Banana

Banana

banana.dev

Conju

Conju

conju.ai

Netlify

Netlify

netlify.com

Clutch

Clutch

clutch.io

Encore

Encore

encore.dev

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası