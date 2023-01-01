Baseten, ML destekli uygulamalar oluşturmaya yönelik sunucusuz bir arka uçtur. Otomatik ölçeklendirme, GPU erişimi, CRON işleri ve sunucusuz işlevlerle uygulamalar oluşturun.

Web Sitesi: baseten.co

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