WebCatalog

Netlify

Netlify

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Web Sitesi: netlify.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Netlify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS Lambda işlevlerine yönelik destek ve Let's Encrypt ile tam entegrasyon yer alıyor. Hem ücretsiz hem de ücretli planlar sunar. Netlify müşterileri arasında Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes bulunmaktadır. , Lodash, Smashing Magazine ve Sequoia Capital.

Web Sitesi: netlify.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Netlify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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