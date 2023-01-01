Fermyon Cloud

Yanıp sönen imleçten konuşlandırılan uygulamaya iki dakikadan kısa sürede geçiş. Fermyon Bulut, geliştirici aracımız Spin ile bulut yerel WebAssembly uygulamalarını dağıtmanın ve yönetmenin en kolay yoludur.

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