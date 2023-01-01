WebCatalog
MIT App Inventor

MIT App Inventor

appinventor.mit.edu

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MIT App Inventor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MIT App Inventor herkesin, hatta çocukların bile Android telefonlar, iPhone'lar ve Android/iOS tabletler için tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel, görsel bir programlama ortamıdır. MIT App Inventor'a yeni başlayanlar basit bir ilk uygulamayı 30 dakikadan daha kısa bir sürede çalışır hale getirebilirler. Dahası, blok tabanlı aracımız, karmaşık, yüksek etkili uygulamaların geleneksel programlama ortamlarına göre çok daha kısa sürede oluşturulmasını kolaylaştırır. MIT App Inventor projesi, başta gençler olmak üzere tüm insanları teknoloji tüketiminden teknoloji yaratmaya teşvik ederek yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

Web Sitesi: appinventor.mit.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, MIT App Inventor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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