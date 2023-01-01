MIT App Inventor herkesin, hatta çocukların bile Android telefonlar, iPhone'lar ve Android/iOS tabletler için tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel, görsel bir programlama ortamıdır. MIT App Inventor'a yeni başlayanlar basit bir ilk uygulamayı 30 dakikadan daha kısa bir sürede çalışır hale getirebilirler. Dahası, blok tabanlı aracımız, karmaşık, yüksek etkili uygulamaların geleneksel programlama ortamlarına göre çok daha kısa sürede oluşturulmasını kolaylaştırır. MIT App Inventor projesi, başta gençler olmak üzere tüm insanları teknoloji tüketiminden teknoloji yaratmaya teşvik ederek yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

Web Sitesi: appinventor.mit.edu

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