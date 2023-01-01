Read Along
readalong.google.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Read Along çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: readalong.google.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Read Along ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Polar
app.getpolarized.io
Magzter
magzter.com
Stadai
stadai.com
Starfall
starfall.com
Angles
anglesapp.com
Games to Learn English
gamestolearnenglish.com
MentorBox
mentorbox.com
GCF Global
edu.gcfglobal.org
Experian UK
creditmatcher.experian.co.uk
Wallabag
app.wallabag.it
LaterMail
latermail.app
Reading Eggs
app.readingeggs.com