Read Along, çocukların okumayı öğrenirken eğlenmelerine yardımcı olan ücretsiz bir okuma uygulamasıdır. Read Along, genç öğrencinizin yüksek sesle okumasını dinleyen, zorlandığında yardım sunan ve başarılı olduğunda onu yıldızlarla ödüllendiren, ilerledikçe ona rehberlik eden bir uygulama içi okuma arkadaşına sahiptir. Zaten alfabeyle ilgili bazı temel bilgilere sahip olan çocuklar için en iyi sonucu verir.

Web Sitesi: readalong.google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Read Along ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.