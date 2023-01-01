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Angles

Angles

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Yapay Zekayla Kişiselleştirilmiş Kitap Özetleriyle Okuma Becerinizi Geliştirin. Okuduğunuzdan daha fazlasını alın. Daha hızlı öğrenin. Hepsi karakterinize göre uyarlanmış kitap özetleriyle. Yapay zeka destekli uygulamamız kitabı analiz etmek, ana fikirleri bulmak ve bunları benzersiz karakterinize, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre uyarlamak için tasarlanmıştır. Bunu yaparak, bir kitabın özünü, metnin tamamını okumak için harcayacağınız süreden çok daha kısa bir sürede kavramanızı sağlıyoruz. Uzun okuma oturumlarına elveda deyin ve kişiselleştirilmiş özetlerimiz sayesinde daha verimli bir öğrenme yöntemini benimseyin.

Web Sitesi: anglesapp.com

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