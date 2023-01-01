WebCatalog
Baiki

Baiki

baiki.app

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Yapay zeka ile benzersiz peri masalları yaratın. Dakikalar içinde. Baiki, çocuğunuzun ve içinizdeki çocuğun ilgi alanlarına uygun benzersiz hikayeler hazırlayarak eşi benzeri olmayan bir okuma ve dinleme deneyimi yaratır.

Web Sitesi: baiki.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Baiki ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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