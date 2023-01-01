Microsoft Sway

Etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturun ve paylaşın. Sway, etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturmaya yönelik, kullanımı kolay bir dijital hikaye anlatma uygulamasıdır. Yerleşik tasarım motoru, birkaç dakika içinde profesyonel tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olur. Sway ile görselleriniz, metinleriniz, videolarınız ve diğer multimedya öğeleriniz hikayenizi zenginleştirecek şekilde bir arada akar. Sway, kreasyonlarınızın her ekranda harika görünmesini sağlar.

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