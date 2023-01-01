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Microsoft Sway

Microsoft Sway

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Web Sitesi: office.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Sway çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturun ve paylaşın. Sway, etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturmaya yönelik, kullanımı kolay bir dijital hikaye anlatma uygulamasıdır. Yerleşik tasarım motoru, birkaç dakika içinde profesyonel tasarımlar oluşturmanıza yardımcı olur. Sway ile görselleriniz, metinleriniz, videolarınız ve diğer multimedya öğeleriniz hikayenizi zenginleştirecek şekilde bir arada akar. Sway, kreasyonlarınızın her ekranda harika görünmesini sağlar.

Web Sitesi: office.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Sway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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