WebCatalog
Slidemodel

Slidemodel

slidemodel.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Slidemodel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Profesyonel PowerPoint şablonları ve slayt tasarımlarıyla ilgi çekici sunumlar oluşturun. Sunumunuza benzersiz bir görünüm kazandırmak için PPT şablonlarını kullanın.

Web Sitesi: slidemodel.com

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