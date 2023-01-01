WebCatalog
Powerpresent AI

Powerpresent AI

powerpresent.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Powerpresent AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zekayla çarpıcı sunumları 10 kat daha hızlı oluşturun. Yapay zeka sunumlarının gücüyle sunumunuza hızlı bir başlangıç ​​yapın. Yapay Zekanın Profesyonel Sunumları Otomatik Olarak Oluşturmasına İzin Verin!

Web Sitesi: powerpresent.ai

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