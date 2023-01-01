WebCatalog
Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sendsteps çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AI Sunum Oluşturucu: 10 kat daha hızlı sunumlar oluşturun Sendsteps.ai yazımı, tasarımı ve hikaye anlatımını gerçekleştirerek size sunum yapmaktan başka yapacak bir şey bırakmaz

Web Sitesi: sendsteps.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sendsteps ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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