QuizModeOn
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.
Web Sitesi: quizmodeon.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde QuizModeOn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Quizmodeon is a web platform that gives you the power to do live multiplayer competitions. - No need for an app download, it can be easily accessed by all mobile and desktop devices. - Custom branding feature to emphasize and make your brand look special. - Gamified scenarios for the quiz produce a memorable experience for the participants - Provides an entertaining solution for HR recruitment, training, marketing strategies and much more.
Web Sitesi: quizmodeon.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, QuizModeOn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.