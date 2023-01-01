myQuiz
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.
Web Sitesi: myquiz.org
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde myQuiz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Create online quizzes and interactive presentations to engage your audience. Works on any device with an Internet connection. Up to 100 000 participants
Web Sitesi: myquiz.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, myQuiz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.