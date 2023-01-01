WebCatalog
Symbaloo

Symbaloo

symbaloo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Symbaloo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Symbaloo ile favorilerinizi kolayca kaydedin, paylaşın ve düzenleyin; eğitimciler için en iyi çevrimiçi yer imi yöneticisi. Symbaloo'yu herhangi bir tarayıcıda veya İnternet özellikli cihazda ana sayfa olarak kullanın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun!

Web Sitesi: symbaloo.com

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