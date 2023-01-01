Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AnyList, market alışveriş listeleri oluşturmanın ve tariflerinizi toplayıp düzenlemenin en iyi yoludur. Bir listeyi eşinizle veya oda arkadaşlarınızla ücretsiz olarak kolayca paylaşın. Değişiklikler anında herkesin cihazında görünür.

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