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AnyList

AnyList

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Web Sitesi: anylist.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AnyList çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AnyList, market alışveriş listeleri oluşturmanın ve tariflerinizi toplayıp düzenlemenin en iyi yoludur. Bir listeyi eşinizle veya oda arkadaşlarınızla ücretsiz olarak kolayca paylaşın. Değişiklikler anında herkesin cihazında görünür.

Web Sitesi: anylist.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AnyList ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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