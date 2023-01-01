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Whisk

Whisk

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Web Sitesi: whisk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Whisk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tarifleri istediğiniz yerden kaydedin, tek tıklamayla tarifleri listelere dönüştürün ve alışveriş listelerini ve favori tariflerinizi herkesle paylaşın. Yemek pişiriyor, bağlı. Ücretsiz kaydol!

Web Sitesi: whisk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Whisk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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