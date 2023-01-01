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Mr. Cook

Mr. Cook

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Web Sitesi: mrcook.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mr. Cook çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mr. Cook, tarifleri düzenlemenize, paylaşmanıza, paylaşmanıza, yemeklerinizi planlamanıza ve alışveriş listeleri oluşturmanıza yardımcı olan bir tarif yönetimi uygulamasıdır. Yemek pişirmeyi daha kolay, daha hızlı ve daha eğlenceli hale getirmeye kendimizi adadık.

Web Sitesi: mrcook.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mr. Cook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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