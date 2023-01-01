Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mr. Cook, tarifleri düzenlemenize, paylaşmanıza, paylaşmanıza, yemeklerinizi planlamanıza ve alışveriş listeleri oluşturmanıza yardımcı olan bir tarif yönetimi uygulamasıdır. Yemek pişirmeyi daha kolay, daha hızlı ve daha eğlenceli hale getirmeye kendimizi adadık.

Web Sitesi: mrcook.app

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