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Zenkit To Do

Zenkit To Do

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Web Sitesi: zenkit.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zenkit To Do çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zenkit To Do, verimli çalışmanıza ve herkesle işbirliği yapmanıza yardımcı olacak son derece basit bir görev yönetimi uygulamasıdır. Görevlerinizi, alışveriş listelerinizi, toplantılarınızı, etkinliklerinizi, gezilerinizi, fikirlerinizi, notlarınızı, yerlerinizi ve sizin için önemli olan her şeyi organize etmenize olanak tanır. Ekip üyeleriniz, aileniz ve arkadaşlarınızla listeler oluşturabilir ve görevleri paylaşabilirsiniz. Yapılacaklar, tüm cihazlarınız arasında her şeyi senkronize eder, böylece listelerinize nerede olursanız olun, hatta çevrimdışı bile erişebilirsiniz.

Web Sitesi: zenkit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zenkit To Do ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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