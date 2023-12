Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zenkit To Do çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Zenkit To Do, verimli çalışmanıza ve herkesle işbirliği yapmanıza yardımcı olacak son derece basit bir görev yönetimi uygulamasıdır. Görevlerinizi, alışveriş listelerinizi, toplantılarınızı, etkinliklerinizi, gezilerinizi, fikirlerinizi, notlarınızı, yerlerinizi ve sizin için önemli olan her şeyi organize etmenize olanak tanır. Ekip üyeleriniz, aileniz ve arkadaşlarınızla listeler oluşturabilir ve görevleri paylaşabilirsiniz. Yapılacaklar, tüm cihazlarınız arasında her şeyi senkronize eder, böylece listelerinize nerede olursanız olun, hatta çevrimdışı bile erişebilirsiniz.

Web Sitesi: zenkit.com

