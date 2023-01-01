Simply Recipes, lezzetli yemekleri daha az stres ve daha fazla keyifle pişirmenize yardımcı olmak için burada. Ev aşçıları için ev aşçıları tarafından tarifler ve yemek pişirme tavsiyeleri sunuyoruz. "Mutfakta kazançlar" yaratmaya yardımcı olmak hepimizin amacıdır.

Web Sitesi: simplyrecipes.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simply Recipes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.