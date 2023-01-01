WebCatalog

Yandex.Notes

Yandex.Notes

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: disk.yandex.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yandex.Notes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yeni fikirleri yazın, ders notları alın, tarifleri kaydedin, alışveriş listeleri yapın ve tatilinizi planlayın. Notlar cihazlar arasında senkronize edilir; böylece onları istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Yakın zamanda düzenlediğiniz notlar listenin en üstünde görünür, daha eski notlar ise daha altlarda gösterilir. Hızlı erişim için önemli notları sabitleyebilirsiniz.

Web Sitesi: disk.yandex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yandex.Notes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Whisk

Whisk

whisk.com

iCloud Notes

iCloud Notes

icloud.com

Zenkit To Do

Zenkit To Do

zenkit.com

AnyList

AnyList

anylist.com

Releasenote.ai

Releasenote.ai

releasenote.ai

Food.com

Food.com

food.com

Notepad Calculator

Notepad Calculator

notepadcalculator.com

Padlet

Padlet

padlet.com

Gotstado

Gotstado

gotstado.com

Laverna

Laverna

laverna.cc

Checkvist

Checkvist

checkvist.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası