Yandex.Notes

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yeni fikirleri yazın, ders notları alın, tarifleri kaydedin, alışveriş listeleri yapın ve tatilinizi planlayın. Notlar cihazlar arasında senkronize edilir; böylece onları istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Yakın zamanda düzenlediğiniz notlar listenin en üstünde görünür, daha eski notlar ise daha altlarda gösterilir. Hızlı erişim için önemli notları sabitleyebilirsiniz.

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