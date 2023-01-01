Tribalist, sevdiğiniz şeylerin listelerini keşfetmek, oluşturmak ve alışveriş yapmak için 1 numaralı uygulamadır. Tanıdığınız medya markalarından, hayran olduğunuz ünlülerden ve güvendiğiniz lezzet belirleyici arkadaşlarınızdan eyleme dönüştürülebilir listeler hazırlayarak, kültürel açıdan meraklı sizlerin her gün yapılacak en iyi şeyleri bulmanıza yardımcı oluyoruz. En sevdiğiniz kitapların, filmlerin, TV şovlarının, seyahat noktalarının, restoranların ve daha fazlasının yer aldığı kendi listelerinizi oluşturup dünyayla paylaşmak da çok kolay! Tribalist, bizi birbirine bağlayan ve hayattan en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olan ilham verici listeler için evinizdir. Herkesin etkili olma ve diğer insanların yapacak yeni şeyler keşfetmesine yardımcı olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Birini, ortaya çıkardığınız gizli bir cevhere dönüştürmekten daha heyecan verici bir şey olamaz. Artık herkes yüksek kaliteli, paylaşılabilir, alışveriş yapılabilir bir listeyi bir dakikadan kısa sürede ücretsiz olarak hızlı ve kolay bir şekilde yayınlayabilir!

Web Sitesi: tribalist.io

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