LingoJam çevrimiçi bir çevirmen oluşturmanıza olanak sağlar. Gerçekten çok basit, bize birkaç kelime listesi gönderin, biz de bunları karıştırıp dünyayla paylaşabileceğiniz bir tercüman yapalım!

Web Sitesi: lingojam.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LingoJam ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.