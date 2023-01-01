Land id™ – Eski Adıyla MapRight. Arazi Kimliği™ ve Mülk Haritalaması Artık Basitleştirildi - Land id™, emlak ve sektör profesyonellerinin, arazi sahiplerinin ve arazi meraklılarının derinlemesine parsel verilerini keşfetmesine ve harika, paylaşılabilir, etkileşimli haritalar oluşturmasına olanak tanır.

Web Sitesi: id.land

Yasal Uyarı: WebCatalog, Land id ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.