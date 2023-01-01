WebCatalog
Map Buddy

Map Buddy

mapbuddy.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Map Buddy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Etkileşimli haritaları keşfedin, abone olun ve oluşturun. Map Buddy (eski adıyla Radar), etkileşimli haritalar oluşturmanıza, keşfetmenize ve bunlara abone olmanıza olanak tanır. Yiyecek kamyonları, garaj satışları, iyi kahve ve daha fazlasını bulun! Bir sonraki dost canlısı çöpçü avınızı planlayın veya sevdiklerinize sürpriz notlar bırakın. Gerçekten Map Buddy gibi bir şey yok!

Web Sitesi: mapbuddy.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Map Buddy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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