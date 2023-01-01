Etkileşimli haritaları keşfedin, abone olun ve oluşturun. Map Buddy (eski adıyla Radar), etkileşimli haritalar oluşturmanıza, keşfetmenize ve bunlara abone olmanıza olanak tanır. Yiyecek kamyonları, garaj satışları, iyi kahve ve daha fazlasını bulun! Bir sonraki dost canlısı çöpçü avınızı planlayın veya sevdiklerinize sürpriz notlar bırakın. Gerçekten Map Buddy gibi bir şey yok!

Web Sitesi: mapbuddy.app

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