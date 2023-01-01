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Mindomo

Mindomo

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Web Sitesi: mindomo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mindomo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Düşüncenizi ve öğrenmenizi geliştirmek için zihin haritaları, kavram haritaları, taslaklar ve Gantt Şemaları oluşturun. Web, Masaüstü, iOS, Android. Zihin haritası bizimle ücretsiz!

Web Sitesi: mindomo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mindomo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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