Sanal kolaylaştırma basit ve ilgi çekici hale getirildi. Kolaylaştırıcı ve eğitmenlerin daha interaktif aktiviteler yapması, katılımı artırması, zamandan tasarruf etmesi ve kaosu ortadan kaldırması için tasarlandı. Eskiden Slingshow.

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