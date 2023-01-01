WebCatalog
Receipt-AI

Receipt-AI

receipt-ai.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Receipt-AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Makbuz yönetimi basitleştirildi. Uygulama indirmenize gerek kalmadan zamandan %97 tasarruf edin.

Web Sitesi: receipt-ai.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Receipt-AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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