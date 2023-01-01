WebCatalog
Classter

Classter

portal.classter.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Classter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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CLASSTER İLE OKUL, ÖĞRENİM VE ÖĞRENCİ BİLGİLERİ YÖNETİMİ Kayıttan mezunlara kadar süreçlerinizi ve yönetiminizi yönetmenin ve zamandan ve paradan tasarruf etmek için kuruluşunuzu dijitalleştirmenin kullanımı kolay, güvenilir, güvenli ve verimli yolu. Classter, eğitim veya öğretim hizmetleri sunan her türlü kuruluş için hazırlanmış uçtan uca Öğrenci Bilgi, Okul ve Öğrenim Yönetim Sistemidir.

Web Sitesi: classter.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Classter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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