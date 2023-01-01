Classter
portal.classter.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Classter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: classter.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Classter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Sycamore Education
app.sycamoreschool.com
Gradelink
secure.gradelink.com
EdPrime
web.edprime.co
FrontCore
app.frontcore.com
eSchool
myeschoolhome.com
OpsBase
app.opsbase.com
LittleLives
littlelives.com
DNS Made Easy
auth.dnsmadeeasy.com
AssessPrep
app.assessprep.com
EdApp
web.edapp.com
School Canvas
app.schoolcanvas.com
Supernova
cloud.supernova.io