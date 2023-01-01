CLASSTER İLE OKUL, ÖĞRENİM VE ÖĞRENCİ BİLGİLERİ YÖNETİMİ Kayıttan mezunlara kadar süreçlerinizi ve yönetiminizi yönetmenin ve zamandan ve paradan tasarruf etmek için kuruluşunuzu dijitalleştirmenin kullanımı kolay, güvenilir, güvenli ve verimli yolu. Classter, eğitim veya öğretim hizmetleri sunan her türlü kuruluş için hazırlanmış uçtan uca Öğrenci Bilgi, Okul ve Öğrenim Yönetim Sistemidir.

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