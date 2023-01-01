WebCatalog
Sycamore Education

Sycamore Education

sycamoreeducation.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sycamore Education çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sycamore Education'ın güçlü okul yönetimi ve öğrenci bilgi sistemi ile notlardan kişisel bilgilere kadar tüm öğrenci verilerinizi yönetin

Web Sitesi: sycamoreeducation.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sycamore Education ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Classter

Classter

classter.com

Panorama Education

Panorama Education


Skyward

Skyward

skyward.com

DP Education

DP Education

dpeducation.lk

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

Neverskip for Parents

Neverskip for Parents

neverskip.com

eSchool

eSchool

eschooledu.com

Entrar

Entrar

entrar.in

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Norse Hub

Norse Hub

luther.edu

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası