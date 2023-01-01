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Panorama Education

Panorama Education

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Web Sitesi: panoramaed.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Panorama Education çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Panorama Eğitimi, eğitimcilerin sosyal-duygusal öğrenme, okul ortamı, aile katılımı, MTSS ve daha birçok alanda öğrenci sonuçlarını iyileştirmek için veriler üzerinde hareket etmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: panoramaed.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Panorama Education ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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