Alma, okul operasyonlarını önemli ölçüde iyileştiren ve eğitimcilere daha iyi öğrenci sonuçları sağlama konusunda güç veren kritik SIS araçlarını geliştiriyor; böylece biz de en iyi eğitimci neslini yaratabilir, böylece onlar da en iyi öğrenci neslini yaratabilirler.

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