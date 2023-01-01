WebCatalog
Alma

Alma

getalma.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Alma, okul operasyonlarını önemli ölçüde iyileştiren ve eğitimcilere daha iyi öğrenci sonuçları sağlama konusunda güç veren kritik SIS araçlarını geliştiriyor; böylece biz de en iyi eğitimci neslini yaratabilir, böylece onlar da en iyi öğrenci neslini yaratabilirler.

Web Sitesi: getalma.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alma ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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