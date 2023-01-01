WebCatalog
BridgeU

BridgeU

bridge-u.com

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Uluslararası öğrenciler için daha iyi yüksek öğrenim sonuçlarının kilidini açmak BridgeU, öğrenciler için daha iyi yüksek öğrenim ve kariyer sonuçları sağlamak amacıyla üniversiteleri 140 ülkedeki uluslararası okullarla birleştiriyor.

Web Sitesi: bridge-u.com

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