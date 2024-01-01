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Prosple, Asya Pasifik bölgesinde 4 milyondan fazla öğrenciye ve yeni mezunlara yardımcı oluyor. Öğrencilerini binlerce yerel ve uluslararası fırsatla buluşturmak ve öğrencilerin ilk işine girmelerine yardımcı olacak yüksek kaliteli kariyer hazırlık içeriği sağlamaya yardımcı olmak için Asya Pasifik bölgesinde 180'den fazla kariyer hizmeti ekibiyle çalışıyoruz.

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