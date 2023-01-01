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Cvent

Cvent

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Web Sitesi: cvent.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with everything you need to find suppliers, engage attendees, maximize sponsor value, and capture important event data. As a global leader in event marketing and management technology, Cvent is uniquely positioned to support your events of all types, sizes, and complexities

Kategoriler:

Business
Event Management Platforms

Web Sitesi: cvent.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cvent ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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