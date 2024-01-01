Diğer Etkinlik Yönetimi Yazılımları - En Popüler Uygulamalar

EventSpace

eventspace.com

EventSpace.com, size zaman kazandırmak, hataları önlemek ve web seminerleri, konferanslar ve fuarlar dahil olmak üzere sanal etkinliklerin planlanması ve sunulmasıyla ilgili maliyetleri azaltmak için yazılım entegrasyonları, eyleme dönüştürülebilir veriler ve markalı bir sosyal ağ deneyimi sağlayan ...