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Inviter helps to send video invitations, video greetings with friends, family, users, subscribers, followers, employees and customers.

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