Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LINE for Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Tıpkı LINE'ı arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişim kurmak için kullanıyormuş gibi, işletmelerin günlük yaşamlarına uyum sağlarken kullanıcılarla iletişim kurmasına olanak tanıyan bir hizmet.

Web Sitesi: line.biz

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