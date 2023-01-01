Disroot XMPP Chat

Merkezi olmayan anlık mesajlaşma. OMEMO protokolüyle (Signal ve Matrix gibi hizmetler tarafından da kullanılan şifreleme yöntemine dayalı olarak) iletişiminizi şifreleme özelliğine sahip, standartlaştırılmış, açık ve birleştirilmiş bir sohbet protokolü kullanarak iletişim kurun. XMPP ile tek bir hizmet sağlayıcıya bağlı kalmazsınız (örn. Disroot sunucusu), ancak tıpkı farklı e-posta sunucuları arasında iletişim kurduğunuz gibi, diğer Jabber sunucularındaki kişilerle serbestçe iletişim kurabilirsiniz.

Web Sitesi: disroot.org

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