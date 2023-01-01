WebCatalog
Disroot XMPP Chat

Disroot XMPP Chat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot XMPP Chat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Merkezi olmayan anlık mesajlaşma. OMEMO protokolüyle (Signal ve Matrix gibi hizmetler tarafından da kullanılan şifreleme yöntemine dayalı olarak) iletişiminizi şifreleme özelliğine sahip, standartlaştırılmış, açık ve birleştirilmiş bir sohbet protokolü kullanarak iletişim kurun. XMPP ile tek bir hizmet sağlayıcıya bağlı kalmazsınız (örn. Disroot sunucusu), ancak tıpkı farklı e-posta sunucuları arasında iletişim kurduğunuz gibi, diğer Jabber sunucularındaki kişilerle serbestçe iletişim kurabilirsiniz.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot XMPP Chat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Disroot Mail

Disroot Mail

disroot.org

MixPay

MixPay

mixpay.me

Element

Element

element.io

FluffyChat

FluffyChat

fluffychat.im

Movim

Movim

mov.im

SchildiChat

SchildiChat

schildi.chat

Tinyman

Tinyman

tinyman.org

Skiff

Skiff

skiff.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

ChatLink

ChatLink

chatlink.me

Mutant Mail

Mutant Mail

mutantmail.com

Telegram

Telegram

telegram.org

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası