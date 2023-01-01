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Movim

Movim

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Web Sitesi: mov.im

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Resmi Movim Pod, Almanya'da barındırılıyor Movim, XMPP ağı için ön uç görevi gören bir sosyal ve sohbet platformudur. Movim, dağıtıldıktan sonra merkezi olmayan XMPP ağı kullanıcıları için eksiksiz bir sosyal ve sohbet deneyimi sunar. Aynı anda birden fazla XMPP sunucusuna kolaylıkla bağlanabilir. Basit bir yapılandırmayla aynı zamanda bir XMPP sunucusuyla da sınırlandırılabilir ve daha sonra bunun için güçlü bir ön uç görevi görür. Movim, ejabberd veya Prosody gibi en çok kullanılan XMPP sunucularıyla tamamen uyumludur.

Web Sitesi: mov.im

Yasal Uyarı: WebCatalog, Movim ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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