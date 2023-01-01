Daha açık bir internet için ortak yayınlara dayalı yeni bir sosyal ağ. O nasıl çalışır? Her kullanıcının, gezegenlerin yaratılabileceği bir yer olan kendi kalaksi'si vardır. Gezegenler hem bir zaman çizelgesi (yayınlayabileceğiniz ve yeniden yayınlayabileceğiniz yer) hem de iç ve dış yayınlar için toplayıcı görevi görür. İçeriğinize başka yerden kolayca erişilebilmesi için her gezegen kendi RSS beslemesini de dışa aktarır. Standart RSS/Atom yayınlarının yanı sıra diğer kullanıcıların gezegenlerine de abone olabilirsiniz. Yeni içerik abone olunan gezegenlerde otomatik olarak yayınlanacaktır. Ayrıca tüm gönderilere yıldız verebilir ve yorum yapabilir, özel veya kısıtlı gezegenler oluşturabilir ve diğer kullanıcılarla arkadaşlıklar kurarak özel içerik paylaşabilirsiniz.

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