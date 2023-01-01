Plurk (), kullanıcıların kısa mesajlar veya bağlantılar aracılığıyla (28 Aralık 2016 itibarıyla, hemen) uzunluğu 360 metin karakterine kadar olabilen güncellemeleri (plurk olarak da bilinir) göndermelerine olanak tanıyan ücretsiz bir sosyal ağ ve mikro blog hizmetidir. Bundan önce sınır 210'du ve orijinal sınır olan 140'tan artırılmıştı. Güncellemeler daha sonra kullanıcının ana sayfasında, alınan tüm güncellemeleri kronolojik sırayla listeleyen bir zaman çizelgesi kullanılarak gösterilir ve seçmiş olan diğer kullanıcılara teslim edilir. onları almak için. Zaman çizelgesinin benzersiz bir özelliği, Twitter veya Facebook gibi diğer popüler sosyal ağ veya mikro blog web sitelerinden farklı olarak yatay kaydırmadır; burada kullanıcılar, önceki işaretler sağda olacak şekilde ekran boyunca yatay olarak çalışan daha fazla gönderi görebilir. Konuların her biri, zaman çizelgesi çerçevesinin altında zaman damgalarını ve yanıtların sayısı için bir sayacı gösterir; Bir ileti dizisinin 300 ila bin arasında yanıtı olabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların güncellemelerine Plurk.com web sitesi aracılığıyla, özel veya anlık mesajlaşma yoluyla veya uyumlu üçüncü taraf uygulamaları aracılığıyla kısa mesaj yoluyla kendi zaman çizelgelerinden yanıt verebilir.

Web Sitesi: plurk.com

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