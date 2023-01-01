WebCatalog
Koo

Koo

kooapp.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Koo, 100'den fazla ülkeden 50 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan, dünya çapında kullanılabilen bir mikro blog platformudur. İnsanların düşüncelerini kendi seçtikleri dilde ifade etmelerine olanak tanır. Milyonlarca insandan gelen sosyal haberleri ve güncellemeleri barındırır.

Web Sitesi: kooapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Koo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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