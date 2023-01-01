Koo, 100'den fazla ülkeden 50 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan, dünya çapında kullanılabilen bir mikro blog platformudur. İnsanların düşüncelerini kendi seçtikleri dilde ifade etmelerine olanak tanır. Milyonlarca insandan gelen sosyal haberleri ve güncellemeleri barındırır.

Web Sitesi: kooapp.com

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