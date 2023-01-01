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Skyscanner

Skyscanner

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Web Sitesi: skyscanner.com

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Skyscanner, merkezi Edinburgh, İskoçya'da bulunan ve Çin'in en büyük çevrimiçi seyahat acentesi olan Trip.com Group'a ait bir meta arama motoru ve seyahat acentesidir. Site 30'dan fazla dilde mevcuttur ve ayda 100 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır. Şirket, insanların uçuşlar, oteller ve araba kiralama da dahil olmak üzere seyahatleri için seyahat seçeneklerini araştırmasına ve rezervasyon yapmasına olanak tanıyor. Diğer seyahat meta arama motorlarıyla karşılaştırıldığında, web sitesi, kullanıcıları arasında Y kuşağından daha büyük bir paya sahip.

Web Sitesi: skyscanner.com

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