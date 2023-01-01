agoda.com oteller, tatil kiralamaları, uçuşlar ve havaalanı transferi için çevrimiçi bir seyahat acentesi ve meta arama motorudur. 2003 yılında kuruldu ve daha sonra Booking Holdings tarafından satın alınarak şirketin bir yan kuruluşu haline geldi. agoda'nın rezervasyonlarının yaklaşık yarısı mobil uygulamaları aracılığıyla yapılıyor. Agoda ayrıca otel ve mülk sahipleri için iOS ve Android uygulamaları da sunmaktadır.

Web Sitesi: agoda.com

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