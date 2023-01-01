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Agoda

Agoda

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Web Sitesi: agoda.com

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agoda.com oteller, tatil kiralamaları, uçuşlar ve havaalanı transferi için çevrimiçi bir seyahat acentesi ve meta arama motorudur. 2003 yılında kuruldu ve daha sonra Booking Holdings tarafından satın alınarak şirketin bir yan kuruluşu haline geldi. agoda'nın rezervasyonlarının yaklaşık yarısı mobil uygulamaları aracılığıyla yapılıyor. Agoda ayrıca otel ve mülk sahipleri için iOS ve Android uygulamaları da sunmaktadır.

Web Sitesi: agoda.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Agoda ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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