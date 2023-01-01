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HiNative

HiNative

hinative.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HiNative çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HiNative, dil öğrenenler ve dünyayı merak eden insanlar için küresel bir Soru-Cevap topluluğudur. Sorular sorun, yanıtlar alın ve 170'den fazla farklı ülkeden ana dili konuşan kişilerle bağlantı kurun!

Web Sitesi: hinative.com

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