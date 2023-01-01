WebCatalog
Humata

Humata

app.humata.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Humata çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Humata, dosyalarınız için GPT gibidir. Yapay zekaya verilerinizle ilgili her şeyi sorun. Verileriniz hakkında sorular sorun ve yapay zeka tarafından desteklenen yanıtları anında alın. Dosyalarınızdan değerli verileri 100 kat daha hızlı öğrenin, özetleyin, sentezleyin ve çıkarın.

Web Sitesi: humata.ai

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