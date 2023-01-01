WebCatalog
Dataspot

Dataspot

dataspot.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dataspot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zekayı kullanarak tüm verileri anında anlayın. Dataspot, araştırma asistanınız olarak görev yaparak karmaşık konuları basitleştirmenize, içeriği özetlemenize ve anında yanıt almanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: dataspot.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dataspot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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