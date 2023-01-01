WebCatalog
Branchminds

Branchminds

branchminds.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Branchminds çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Notion İçeriğinizle ilgili Web bağlantılarını bulmak için AI Araştırma Asistanı. İlgilendiğiniz konulardaki ilgili Web bağlantılarını araştırmanıza ve bulmanıza yardımcı olmak için Notion içeriğinizden okuyacak ve doğrudan Notion'unuzun içine yerleştirilmiş bir widget.

Web Sitesi: branchminds.com

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