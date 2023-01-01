WebCatalog
DeskSense

DeskSense

desksense.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ceylanı kovalayan bir çitadan daha hızlı yanıtlar mı istiyorsunuz? DeskSense'e sorun! Yapay zeka destekli Chrome uzantımız sayesinde yanıtları roket yakıtlı bir yarış arabasından daha hızlı alacaksınız. Ve en iyi kısmı? Değerli takas kartları gibi yanıtlarınızı bulut depolama alanımıza KAYDEDEBİLİR ve web uygulamamızı kullanarak dostlarınızla PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Web Sitesi: desksense.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DeskSense ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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